Top Chef du 17 mai 2023 : l’épisode 12 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Top Chef du 17 mai 2023 – Après l’élimination de Jérémie la semaine dernière, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l’épisode 12 de la saison 14 de « Top Chef ». Cette semaine, Top Chef casse les codes et laisse place à la créativité sans limite ! Partout dans le monde, des chefs s’amusent en proposant des façons de déguster totalement innovantes, avec un seul but d’offrir une vraie expérience au service des goûts et des textures. La cuisine est un terrain de jeux sans limite alors, cette semaine dans Top Chef, tout est permis !







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur 6Play







Top Chef du 17 mai 2023, le programme de l’épisode 12

Épreuve qualificative

Les candidats vont accueillir une des légendes de la gastronomie mondiale, l’un des chefs pâtissiers les plus créatifs du moment : Jordi Roca, qui dirige un restaurant trois étoiles élu « Meilleur restaurant du monde » à plusieurs reprises et détient dorénavant le titre de « Best of the Best » au 50 Best. Les candidats vont déguster l’une de ses assiettes les plus incroyables, le « Rainy forest », un plat qui prend forme seul, devant les convives… Le chef va challenger les candidats pour lui faire vivre une véritable expérience culinaire ; à eux d’imaginer une dégustation inédite, qui percute, bouleverse ou affole les sens !

Épreuve éliminatoire

Les candidats vont être challengés par l’un des candidats les plus créatifs que Top Chef ait connu : Adrien Cachot, finaliste de la saison 11 et élu « Jeune Talent Gault&Millau ». Lors de la finale de Top Chef, il avait créé un dessert engagé : la chocologie, qui dénonçait l’usage excessif du plastique et plus globalement la pollution. C’est sur ce thème qu’Adrien va challenger les candidats en leur demandant de mettre en scène une cause qui leur tient à cœur à travers une assiette créative et engagée. Quel sujet les candidats défendront-ils aujourd’hui ? Parviendront-ils à surprendre ou émouvoir Adrien Cachot ? L’enjeu est de taille car l’un d’eux quittera définitivement le concours à l’issue de cette épreuve.



Top Chef du 17 mai 2023, extrait vidéo

« Techniquement, ce n’est pas évident… » : Carla surprend le chef Etchebest avec son idée de cacher ses spaghettis à la carbonara dans une coquille d’œuf !

Rappel de la présentation de la saison 14

Parce que la grande cuisine se renouvelle tous les jours, Top Chef en fait de même dans cette 14e saison, pour encore plus de saveurs. Aujourd’hui, la gastronomie se démocratise et les grands chefs souhaitent la rendre accessible au plus grand nombre.

Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Glenn Viel et Paul Pairet vont ainsi challenger les candidats dans des univers très différents. Cuisine très marquée, personnalité atypique, les 16 candidats de cette nouvelle saison vont vous surprendre !

LES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON

– Une cuisine gastronomique accessible et moderne

– Des épisodes plus courts : l’épreuve de la dernière chance disparait !

– Un nouveau défi pour Hélène Darroze

– De nouvelles épreuves inédites et revisitées

– 16 candidats talentueux à forte personnalité

CHAQUE SEMAINE, UN THÈME CULINAIRE DIFFÉRENT

Les candidats vont devoir se surpasser pour répondre aux challenges des chefs. Toutes les semaines, vous découvrirez une épreuve différente :

– Révolutionner la cuisine de rue dans le plus grand food market d’Europe

– Défier la technique des Meilleurs Ouvriers de France

– Cuisiner des produits ordinaires et les rendre extraordinaires

– Entrer dans la peau d’un chef de palace pendant 24 heures

– Réaliser des illusions culinaires

– Faire un menu gastronomique le plus économique

« Top Chef », c’est ce soir sur M6.