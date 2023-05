Grey’s Anatomy du 17 mai 2023 : le départ de Meredith, vos épisodes ce soir sur TF1

Grey’s Anatomy du 17 mai 2023 – Sortez les mouchoirs ! C’est l’heure du départ pour Meredith ce soir dans la saison 19 de votre série médicale « Grey’s Anatomy ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.







A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







Grey’s Anatomy du 17 mai 2023 : vos deux épisodes de ce soir

Episode 7 saison 19 « Pot de départ » : Pour le dernier jour de Meredith à Grey-Sloan, les médecins lui préparent un pot de départ surprise et Nick s’explique avec elle sur l’avenir de leur relation. Les internes sont en compétition pour participer à une intervention révolutionnaire. Richard pose une question importante à Teddy.

Episode 8 saison 19 « Les colocs » : Teddy prend une décision difficile. Maggie et Winston ne se parlent plus. Link compte sur Jo pour le soutenir alors qu’il s’apprête à opérer un célèbre sportif. Simone et Lucas sont surpris par une visite inattendue.



Avec : Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), Kevin McKidd (Owen Hunt), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kim Raver (Teddy Altman), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd)

VIDÉO Grey’s Anatomy du 17 mai 2023 : la bande-annonce

