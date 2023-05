Ici tout commence du 17 mai : Lisandro utilise Esteban (résumé + vidéo épisode 666)

Ici tout commence du 17 mai, résumé et vidéo extrait épisode 666 – Lisandro a annoncé à Théo qu’il était prêt à tout pour récupérer Anaïs dans votre série « Ici tout commence ». Et si Théo est à bout, ce soir Lisandro utilise Esteban pour se rapprocher d’Anaïs…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Solal est amoureux de… (vidéo épisode du 19 mai)







Publicité





Ici tout commence du 17 mai 2023 – résumé de l’épisode 666

Théo parle à Anaïs du clash de la veille avec Lisandro. Il lui a dit qu’il était prêt à tout pour la récupérer ! Anaïs assure à Théo qu’elle ne le quittera pas mais Théo est à bout face aux provocations de Lisandro… Ils sont interrompus par l’arrivée de Lisandro et Esteban. Le petit garçon saute dans les bras d’Anaïs et lui demande si elle n’aime plus son père ! Anaïs ne sait pas comment réagir et sous les yeux de Théo, elle propose à Esteban de se voir tous les trois vendredi !

Pendant ce temps là, Rose et Solal sont ensemble pour l’interview du chef Landiras. Ils sont très complices… Et Lenglart sème le trouble entre Kelly et Lionel.



Publicité





Ici tout commence du 17 mai 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff