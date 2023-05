« Un été à Channing » : votre téléfilm ce 1er mai sur TF1 (histoire et interprètes)

« Un été à Channing » : histoire, interprètes et bande-annonce du téléfilm sur TF1 ce lundi 1er mai 2023 – Ce lundi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Un été à Channing ». Au casting, Sam Page et Sarah Drew (Grey’s Anatomy).







A suivre dès 16h20 sur TF1, juste après la rediffusion du film « Apprentis Parents », puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Un été à Channing » : l’histoire

Jack et ses deux enfants, le petit Tyler, et Mikki, l’adolescente énervée, viennent passer les vacances d’été dans une maison de plage qui a appartenu à leur mère, Lizzie, morte cette année. Ils sont accueillis par le père et la mère de Lizzie. Mais la mort de cette dernière a bouleversé tout le monde et les relations sont très tendues. Le fantôme de Lizzie va rendre régulièrement visite à Jack pour guider son chemin vers sa nouvelle vie et celle de ses enfants.

Un été à Channing, interprètes et personnages

Avec : Sam Page (Jack Armstrong), Amanda Schull (Lizzie Armstrong), Sarah Drew (Jenna Fontaine), Madeline Grace Popovich (Mikki Armstrong), Gavin Borders (Tyler Armstrong)



« Un été à Channing », la bande-annonce

Et pour patienter, voici en images ce qui vous attend avec la bande-annonce de votre téléfilm.