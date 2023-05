La Villa du 1er mai 2023 : résumé et extrait vidéo de l’épisode 22

La Villa du 1er mai 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 22 en avance – Ce lundi soir et pour bien débuter la semaine sur TFX, c’est un nouvel épisode inédit de « La Villa » qui vous attend. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir avec le résumé et un extrait vidéo !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h sur TFX mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







La Villa du 1er mai 2023 – résumé de l’épisode 22

Hier soir, Jane a été profondément blessée par les révélations de Samy, le cœur brisé a décidé de lui présenter ses excuses. Mais pour Lucas, Samy n’est pas sincère et son comportement l’énerve. Lucie est de retour dans la Villa pour le premier coaching collectif de l’aventure. L’occasion pour les cœurs brisés de travailler sur les différents langages de l’amour. Et la surprise ne s’arrête pas là puisqu’une nouvelle arrivante fait son entrée dans la Villa. Une arrivée qui plaît beaucoup aux garçons. Rami ne perd pas de temps pour passer un peu de temps en tête-à-tête avec la nouvelle cœur brisé. De son côté, Amandine part à la rencontre de son nouveau prétendant en compagnie d’Arthur.

La Villa du 1er mai 2023 – extrait vidéo de l’épisode 22

Solène rejoint l’aventure ! Et elle est loin de laisser les garçons insensibles…



💔 Solène rejoint l'aventure !

Et elle est loin de laisser les garçons insensibles… 🤭

📅 #LaVilla8, à 19H sur @tfx pic.twitter.com/mnG8tkihvs — La Villa TFX (@LaVilla_TFX) May 1, 2023

La villa, présentation de la saison 8

Après la République Dominicaine, direction le Mexique, dans une villa de rêve à Puerto Morelos pour une huitième saison palpitante ! Et pour la première fois dans toute l’histoire de « La Villa », ce sont 14 cœurs brisés anonymes qui s’apprêtent à vivre l’aventure d’une vie.

Vous ne les connaissez pas encore mais vous découvrirez bientôt leurs histoires… Aussi attachantes que bouleversantes !

Sur la ligne de départ, ils sont 7 femmes et 7 hommes et tous souhaitent se reconstruire, et surtout trouver l’amour avec grand A, celui qui leur fera oublier leurs anciennes histoires et tous leurs maux …