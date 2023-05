Love Island du 16 mai : quelle fille a été éliminée ? (résumé + replay épisode 20)

Love Island épisode 20 du mardi 16 mai – Place à l’épisode 20 de Love Island ce mardi soir. Ludivine est jalouse d’Anissa et s’énerve… Elle enlève les affaires d’Issam du lit. Steph décide de lui parler, il trouve qu’elle réagit comme une fille jalouse. Ludivine dit que c’est sa façon de faire qui la dérange…







Pendant ce temps là, les garçons interrogent Issam sur son date avec Anissa. Il a passé un super moment, les autres sont contents pour lui. Issam retrouve le sourire, il dit que c’est un nouvel Issam désormais. Et Anissa est ravie elle aussi.

Le lendemain matin, Anissa rejoint Issam sur le canapé. Ils sont très complices.







Les islanders reçoivent un message : c’est l’heure du jeu « Kiss Crush ». Ils vont tester leurs sens à travers un « atelier bisous ». Les filles embrassent les garçons de leur choix, à l’aveugle. Perle joue un peu trop le jeu et les embrassent tous ! Valentin n’apprécie pas. Les rôles sont ensuite inversés, les garçons embrassent les filles. Issam embrasse Anissa ! Et Gabriel s’amuse bien… Les filles s’embrassent ensuite. Anna embrasse Solène, tout comme Perle.



Valentin a besoin de parler avec Perle. Il n’est pas content de ce qu’il a vu, Perle le traite de gamin. Il parle ensuite avec Gabriel et Edgar, il ne se sent pas bien. il est entrain de tomber amoureux et n’arrive plus à jouer… Dans la chambre, Valentin pleure ! Perle vient le voir.

Solène aimerait se rapprocher de Jordan, tout le monde lu conseille d’y aller. Camille se sent menacée et se remet Jordan dans la poche… Gabriel pense qu’elle craint l’élimination. Edgar pense aussi qu’elle est hypocrite.

Les islanders ont un nouveau message : une cérémonie des couples aura lieu ce soir ! Et celui ou celle qui se retrouvera seul(e) sera éliminé(e) ! Gabriel veut que Jordan ouvre les yeux sur Camille, il décide de la piéger. Il enregistre une conversation… Camille dit clairement qu’elle veut que Jordan la choisisse juste pour rester. Gabriel va voir Jordan et lui fait écouter l’enregistrement de Camille. Et Gabriel dit qu’il hésite, il sait pas s’il va choisir Anna. C’est un stratagème, il veut faire sortir Camille car elle représente une tentation.

C’est l’heure de la cérémonie. C’est les garçons qui vont faire des choix ! Seule Anissa peut choisir chez les filles, en tant que nouvelle venue. Sans surprise, elle choisit Issam. Steph choisit de former un couple avec Ludivine. Valentin choisit Perle, Edgar choisit Cindy, Gabriel choisit Anna. Il ne reste plus que Solène et Camille ! Jordan doit faire son choix… Choix que l’on connaitra que mercredi soir. Mais dans les extraits de l’épisode de demain on voit Solène. Camille a-t-elle donc été éliminée ?

Love Island, le replay du 16 mai

Si vous avez manqué l’épisode 20 ce mardi 16 mai 2023, sachez que l’émission est disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 17 mai, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 21.