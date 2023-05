Un si grand soleil du 2 mai : Manu arrête Sauzet et sauve Eve (résumé et vidéo épisode 1138 en avance)

Un si grand soleil du 2 mai, spoiler résumé de l’épisode 1138 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 2 mai 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Virgile et Eve sont séquestrés. Virgile devient fou, il essaie de sortir mais c’est impossible. Eve a peur que Sauzet décide de les tuer… Virgile essaie de la rassurer. Pendant ce temps là, Sauzet explique la situation à la véto, qui pense qu’ils sont foutus. Sauzet veut se débarrasser d’eux, ils n’ont pas le choix ! La femme panique, elle veut trouver une autre solution.







Elisabeth reçoit un appel d’Evan, il veut la voir rapidement. Elle lui propose de passer tout de suite. Evan la rejoint, il veut lui parler de Laumière. Elisabeth lui dit être proche de sa femme et que son petit fils Arthur faisait ses études avec Boris. Evan lui dit qu’il a entendu parler de la sale façon dont il traite ses employés. Elisabeth lui dit de ne pas écouter les ragots, mais Evan ne veut pas que ça se passe comme ça dans sa clinique. Elisabeth lui dit qu’il dirigera sa clinique comme il voudra et au cas où Laumière ferait des siennes, elle se rangera de son côté, elle lui donne sa parole.



Chloé reçoit un appel de Marc, elle a le sourire… Il lui dit que son article est sorti ce matin et que sur le site il y a déjà beaucoup de commentaires positifs. Ils trouvent qu’ils forment un bon duo, et son rédac chef est emballé. Il lui propose de dîner ensemble pour trouver un nouveau sujet mais elle lui dit ne pas avoir le temps.

Manu interroge Augier et lui montre les photos de Sauzet et lui. Il dit que ça ne veut rien dire, il ne connaissait pas son nom. Il continue de nier et d’accuser Loupiac.

Le procureur parle avec Cécile de la chronique judiciaire parue dans Midi Libre. Cécile ne voit rien de mal mais le procureur rappelle que c’est interdit. Chloé est là et les écoute…

La véto annonce à Sauzet qu’elle a organisé leur départ vers Buenos Aires. Il regrette de quitter la manade, mais elle lui dit qu’ils n’ont pas le choix. Il va préparer ses affaires.

Chloé est au téléphone avec une amie, il s’agit de la psy de Manu. Elle fait des insinuations concernant Marc, Chloé n’apprécie pas. Elle appelle ensuite Marc, elle est d’accord pour les chroniques mais ils ne dineront pas ensemble. Elle retrouve ensuite Evan, qui lui dit qu’il a parlé de Laumière à Elisabeth, qui l’a rassuré. Chloé propose un resto à Evan, qui trouve que c’est une super idée. Il lui parle ensuite de la chronique dans le journal, il n’apprécie pas trop… Il trouve qu’il y a une forme d’indécence. Chloé ne dit rien.

Alix s’inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Virgile. Il n’est pas chez lui et son téléphone est éteint. Alix va voir Manu au commissariat, elle lui parle de son inquiétude concernant Virgile, qui enquêtait et devait aller à la manade avec Eve. Manu s’inquiète dès qu’elle lui parle d’Eve et de la manade. Sauzet et sa copine sont prêts à prendre la fuite quand la police arrive à la manade ! Ils sont arrêtés, Eve et Virgile sont libérés. Eve font en larmes dans les bras de Manu !

