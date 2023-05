Love Island du 1er mai : Fiona pleure, Simon a choisi… (résumé + replay épisode 7)

Love Island épisode 7 du lundi 1er mai – Place à l’épisode 7 de Love Island ce lundi soir. Delphine Wespiser nous apprend que a prochaine cérémonie des couples aura lieu mercredi ! Un islander ou une islandeuse sera éliminé et devra quitter la villa.







Publicité





Un nouveau a fait son arrivée à la villa : Simon. Il a 27 ans, il vient de Nîmes et il est paysagiste. Et direct, il avoue avoir flashé sur Perle et sur Perrine. Valentin s’inquiète vis à vis de Perle, il ne se sent pas rassuré… Et justement, Perle prend le temps de faire la connaissance de Simon. Au confessionnal, Perle avoue qu’il lui plait et qu’elle ne sait plus où elle en est.







Publicité





La soirée aventures se poursuit et les islanders ont des gages. Issam doit embrasser une fille pour une nuit, il choisit Perrine, et une pour la vie, il choisit Perle ! Clairement, Valentin n’en peut plus. Et Simon doit faire une danse caliente à celle qui lui plait le plus… Sans surprise, c’est Perle !

Les islanders reçoivent un message pour Simon. Dans 24h, il pourra choisir avec quelle islandeuse il veut former un couple ! Un islander va donc se retrouver célibataire. Valentin s’inquiète. Mais Perle va lui faire un câlin et le rassure. Elle reconnait que tout se passe bien avec Valentin même si Simon représente la tentation.



Publicité





Le lendemain matin, Simon annonce qu’il veut aussi prendre le temps de connaitre Perrine. Mais en attendant, c’est encore avec Perle qu’il discute… Perrine discute ensuite avec Simon, elle pense que le courant passe bien et elle aimerait qu’il la choisisse pour se débarrasser d’Issam !

De leur côté, Fiona et Sergueï font connaissance. L’islander semble lui plaire. Simone réalise que ça n’avance pas du tout entre eux. Ils se parlent peu, ils ne sont même pas potes. A l’opposé, Anna s’ouvre à Gabriel.

Une soirée est organisée autour des votes du public. Les téléspectateurs ont élue Fiona comme étant la plus franche. Et Gabriel s’en attaque à Fiona, elle finit en larmes.

Il est ensuite temps pour Simon de choisir avec qui il souhaite former un couple. Simon annonce qu’il fait son choix pour lui-même. Il a décidé de former un couple avec Perle !

Love Island, le replay du 1er mai

Si vous avez manqué l’épisode 7 ce lundi 1er mai 2023, sachez que l’émission est disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 2 mai, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 8 !