Un si grand soleil du 22 mai : Laurine va encore agir... (résumé et vidéo épisode 1151 en avance)

Un si grand soleil du 22 mai, spoiler résumé de l’épisode 1151 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre épisode inédit du feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 22 mai 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Louis a compris pour Marc et la mère de Robin. Louis est très remonté contre son père, qui a détruit la famille de son meilleur ami. Marc explique à son fils qui n’a rien fait pour en arriver là, c’est une rencontre et ça lui ait tombé dessus. Pendant ce temps là, Robin s’en va alors que ses parents ne s’adressent plus la parole. Evan refuse de parler à Chloé, qui insiste. Elle lui demande s’il veut la quitter, il ne répond pas.







Louis retrouve Kira au lycée, il lui parle de son père quand Kira échange des sms avec Jules…



A l’hôpital, Béatrice est avec Alain. Elle pense qu’elle va arrêter les piqures mais Alain lui explique que ce n’est pas possible. Elle doit apprendre à vivre avec son diabète.

Chloé retrouve Cécile et lui parle de la situation. Elle ne veut pas perdre Evan et que sa famille explose. Cécile pense qu’Evan lui pardonnera surement même si ça prend un peu de temps. Mais Chloé n’arrête pas de penser à Marc. Cécile pense qu’elle doit le quitter si elle veut sauver son couple.

Robin demande à Louis de squatter chez lui pour échapper à la mauvaise ambiance chez lui… Mais Louis refuse et prétexte un cinéma avec sa mère. Pendant ce temps là, Marc en parle à Léonore. Il lui dit que quelqu’un s’est fait passer pour sa compagne pour les dénoncer au mari de Chloé. Marc demande à Léonore si c’est elle, elle lui assure que non.

Béatrice annonce à son amie qu’elle va arrêter l’insuline. Elle veut continuer les produits Tip Green et se faire confiance.

A l’hôpital, Evan ne décroche pas quand Chloé l’appelle. Il est avec Laurine et se confie à elle… Il souffre mais il ne se voit pas vivre sans Chloé ! Laurine déchante.

Jules est avec Thaïs et Kira, il les félicite. Elles veulent faire des flyers de pub, Jules leur explique de ne surtout rien faire par écrit. Jules propose de raccompagner Kira au tram… Il lui donne encore un livre. Boris appelle Jules, il explique comment il manipule Kira ! En voiture avec Léonore, Louis semble préoccupé. Il lui confie que ça ne va pas avec Kira, qui se fait draguer par Jules. Léonore lui conseille de faire confiance à Kira.

Enzo interroge Kira sur ce qu’elle est entrain de lire… Il insiste pour savoir qui lui a offert.

Au palais, Chloé reçoit encore un sms de Marc. Pendant ce temps là à l’hôpital, Laurine observe Evan. Elle rentre ensuite chez elle et se confie à Boris. Elle compte bien détruire le couple Evan / Chloé par tous les moyens !

