Love Island du 21 mai : qui va être éliminé ? (résumé + replay épisode 24)

Love Island épisode 24 du dimanche 21 mai – Place à l’épisode 24 de Love Island ce dimanche soir. Nicolo et Raphaëlla doivent choisir avec qui ils veulent former un couple.







Raphaëlla choisit Issam, et Nicolo choisit Solène. Jordan et Anissa sont donc célibataires, ils ont la possibilité de continuer l’aventure ensemble. Sans surprise, ils acceptent.

Issam ne sait plus où il en est entre Raphaëlla, Ludivine et Anissa… Gabriel dort toujours sur le canapé. Le lendemain, Issam et Anissa s’expliquent. Il se dit déçu par Anissa…







Gabriel cherche comment se racheter avec Anna. Elle arrive à être touchée par Gabriel qui lui écrit des messages… Elle accepte de discuter avec lui et il s’excuse. Il dit être complètement sincère avec lui.



Un jeu est organisé, Nicolo apprend à connaitre Ludivine. Et Issam peut discuter avec Raphaëlla. Nicolo et Raphaëlla apprennent à connaitre tous les islanders à tour de rôle.

Le soir, Anissa est avec Issam et Ludivine s’énerve. Et elle reproche à Issam de ne pas se positionner. Issam ne comprend pas et lui propose de parler mais elle refuse.

Place à la soirée des duels, le public a tranché parmi des duos ou rivalités. Après la soirée, Issam décide de parler avec Ludivine, qui veut qu’il se positionne. Elle a l’impression de marcher sur des oeufs avec lui et ne rien avoir en retour.

Nicolo et Solène passent du temps ensemble et se rapprochent, mais Nicolo avoue qu’il se sent gêné. Ils dansent ensemble, tout le monde trouve que ça pourrait coller entre eux.

Les islanders reçoivent un message : le public vote et deux islanders seront éliminés lors de la soirée du lendemain ! Gabriel a peur que le public lui en veuille pour ce qu’il a fait et Anissa se sent en danger aussi.

Love Island, le replay du 21 mai

Si vous avez manqué l’épisode 24 ce dimanche 21 mai 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 2 mai, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 25.