Love Island du 29 mai : 5 bombes débarquent, et le retour de… (résumé + replay épisode 31)

Love Island épisode 31 du lundi 29 mai – Place à l’épisode 31 de Love Island ce lundi soir. Simon continue son opération séduction avec Solène et Perle décide d’aller lui parler… Elle lui dit qu’avec lui elle joue avec le feu. Solène n’apprécie pas trop…







Les garçons doivent quitter la villa ! Pendant ce temps là, les islanders et apprennent qu’il est temps pour eux de réintégrer la villa ! Ils vont prendre la place des filles et accueillir de nouvelles bombes.







Les filles font leurs valises et elles s’inquiètent. Marwa, Cloé, Nina, Léana, et Astrid débarquent pour passer le Love Break avec les islanders. Elles font connaissance et les garçons les rejoignent. Astrid saute directement sur Nicolo.

Nicolo retrouve ensuite Marwan, avec qui il a déjà fait une émission. Valentin fait connaissance avec les filles, il explique que pour lui Perle l’a trompé et il se considère célibataire. Issam apprend que Ludivine a dragué Bastos et qu’elle a pleuré quand il s’est rapproché de Perle.



Léana a un coup de coeur pour Valentin et espère lui faire oublier Perle. Et Valentin confie à Edgar qu’il pense l’avoir déjà vue en Espagne…

Pendant ce temps là, les filles découvrent les profils des nouvelles. Les islanders apprennent qu’une 6ème bombe va les rejoindre ! Elle répond d’abord à des questions sans se dévoiler. Et sans grande surprise, c’est Camille !

Si vous avez manqué l’épisode 31 ce lundi 29 mai 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 30 mai, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 32.