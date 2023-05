Un si grand soleil du 9 mai : clash entre Chloé et Evan (résumé et vidéo épisode 1143 en avance)

Un si grand soleil du 9 mai, spoiler résumé de l’épisode 1143 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode de votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 9 mai 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Elisabeth annonce à Evan que Laumière accepte sa condition. Evan est ravi, il annonce la bonne nouvelle à Chloé, qui ne semble pas se réjouir. Il lui rappelle que ce soir ils vont à l’anniversaire de Laumière. Robin demande s’il peut inviter Louis le soir, Evan lui dit oui. Mais Chloé est ailleurs…







Marc parle avec Alix, il se confie sur Chloé. Elle lui dit que c’est le début des ennuis, il va morfler. Pendant ce temps là, Thaïs est avec son père. Il est content pour elle pour son travail. Il lui conseille de s’acheter quelque chose qui lui fera vraiment plaisir.



Au tribunal, Levars est face à Claudine, qui ne lâche rien pour défendre Laumière. Chloé entend la conversation. Chloé va ensuite lui parler, l’homme veut retirer sa plainte pour passer à autre chose.

Thaïs a une surprise pour Louis et Thaïs, elle lui dit qu’ils se retrouvent tout à l’heure, elle va leur envoyer un message pour leur donner le lieu… Thaïs a loué une voiture décapotable pour l’après-midi. Elle récupère Jules ! Ils enchainent sur un bowling. Louis est moins bon et il refuse quand Jules propose un billard.

Mr Andrieu s’est déplacé à Midi Libre, il veut voir celle qui écrit les chroniques judiciaires. Le rédac chef le reçoit et lui dit que rien ne peut montrer qu’ils parlent de sa fille.

C’est l’anniversaire de Laumière. Evan et Chloé arrivent. Chloé interroge Alain au sujet du projet de clinique de son mari. Il se dit très attaché à l’hôpital public, Laumière le tacle… Chloé l’envoie balader ! Elle s’attaque à Laumière et lui dit qu’il l’a dégoûte. Evan hallucine et lui demande ce qui lui a pris… Chloé est en colère, elle pense qu’Evan fait n’importe quoi et qu’il ne voit rien. Chloé lui dit qu’il ne la reconnait plus, Evan lui dit qu’il lui a fait honte. Chloé l’envoie balader.

Thaïs dépose Kira et Louis. Louis n’a pas apprécié Jules, il pense qu’il n’est attiré que par l’argent et l’insulte. Kira n’apprécie pas.

VIDÉO Un si grand soleil du 9 mai extrait, Chloé fait un scandale

