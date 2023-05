Love Island du 8 mai : qui sont les éliminés ? (résumé + replay épisode 13)

Love Island épisode 13 du lundi 8 mai – Place à l’épisode 13 de Love Island ce lundi soir. Les islanders sont en stress après l’annonce de la double élimination du lendemain. Seule Anna est tranquille, elle a été sauvée par le public.







Sergueï se sent clairement en grand danger après ce qu’il a fait à Fiona. Et Simone craint que le fait qu’il soit italien soit un frein. Perrine propose à Simon de passer la nuit ensemble pour en profiter jusqu’au dernier moment.







Les islanders sont réunis pour répondre à des questions. Les filles doivent faire des bisous en guise de réponse. Et c’est ensuite aux garçons de répondre. Ludivine énerve Issam, ils se disputent une nouvelle fois. Ils reçoivent ensuite un message pour partir en date ! Ludivine n’en a même pas envie.

Et une dispute éclate entre Edgar et Cindy. Edgar reproche à Cindy d’avoir embrassé Simon. Il la trouve trop joueuse et égoïste. Edgar la rejette. Il n’en peut plus de ses provocations… Pendant ce temps là, Ludivine et Issam partent pour un date ultra tendu. Ludivine lui dit qu’il se prend trop pour son père et qu’elle n’est pas venue pour ça.



Cindy revient vers Edgar, qui est toujours autant remonté. Cindy pense qu’ils ne sont pas faits pour être ensemble et elle a peur de lui faire du mal. De retour de date, Ludivine débriefe avec les autres, elle est maintenant prête à se tourner vers Simone. Elle prend le temps de discuter avec lui.

Sergueï tente toujours sa chance avec Camille. Camille se sent bien avec lui. Mais tous sont stressés par les éliminations. Ils peuvent passer chacun pour dire pourquoi ils doivent rester dans l’aventure !

Les 2 filles et les 2 garçons arrivés en bas du classement ce soir seront en danger. Les 2 filles sont : Jasmine et Perrine ! Et les 2 garçons sont : Sergueï et Simon. Ils reçoivent un message les informants que 2 d’entre eux vont quitter l’aventure ce soir ! Les filles vont avoir le pouvoir de sauver un islander et les garçons vont sauver l’islandeuse !

Qui vont-ils sauver ? Ils ont 5min pour délibérer ! Et il faudra attendre demain soir pour découvrir qui sont les éliminés. Et demain, un nouvel islander arrive : Jordan.

Love Island, le replay du 8 mai

Si vous avez manqué l’épisode 13 ce lundi 8 mai 2023, sachez que l’émission est disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 9 mai, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 14.