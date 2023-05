Plus belle la vie : deux acteurs phares sont en couple

Plus belle la vie infos acteur – La série « Plus belle la vie » s’est terminée en novembre dernier et durant 18 ans, elle a vu se former de nombreux couples à l’écran comme à la vie !







Récemment, un acteur phare de « Plus belle la vie » a révélé être en couple avec une actrice rencontrée sur le tournage de la série.







Il s’agit de Marwan Berreni, alias Abdel, qui est en couple avec Marylou Salvatori, alias Elisa lors de la toute dernière saison de la série. Ces deux là jouaient un couple et devaient initialement se marier jusqu’au prime final de « Plus belle la vie », où Abdel a finalement choisi Barbara.

L’acteur a mis en ligne une photo d’eux sur Instagram avec en légende « Je t’aime » écrit en créole. Une publication qu’il a depuis retiré mais qui avait suscité de nombreuses réactions.



