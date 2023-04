Love Island du 30 avril : Sacha éliminé, Simon débarque (résumé + replay épisode 6)

Love Island épisode 6 du dimanche 30 avril – Qui a été éliminé de Love Island ce dimanche 30 avril dans l’épisode 6 sur W9 ? A l’issue de la première cérémonie des couples, l’islander ou l’islandeuse resté célibataire devait quitter définitivement la villa.







Publicité





Et c’est Fiona qui a eu la lourde tache de décider ! Elle était la dernière à choisir et elle devait décider si elle souhaitait rester en couple avec Sacha ou former un nouveau couple avec Simone.







Publicité





Quel choix Fiona a-t-elle fait ? Sans grande surprise, elle a choisi Simone. Sacha est donc le premier islander éliminé, il a du quitter la villa.

Cindy se sent trahie par Anna, qui voulait choisir Edgar lors de la cérémonie. Elle le prend mal et ne lui parle plus. Elle retrouve Edgar et lui en parle. Elle se met carrément à pleurer…



Publicité





Le lendemain au réveil, Simone est seul tandis qu’Edgar et Cindy sont inséparables. Elle décide d’aller s’expliquer Anna… Ça tourne au clash et Anna pleure. Elle trouve du réconfort auprès de Gabriel. Il va à son tour confier à Ludivine qu’il a passé la nuit avec Anna.

Issam et Perrine partent en date. Cette dernière remarque qu’Issam est parfois trop proche des autres filles, elle annonce alors qu’elle irait voir ailleurs si le problème persiste. Grosse embrouille ensuite dans la villa. Issam n’apprécie pas que Perrine donne une mauvaise image de lui devant tout le monde, il se sent humilié.

Une soirée « Adventure Night » est organisée. Un nouvel islander fait son arrivée : Simon !

Love Island, le replay du 30 avril

Si vous avez manqué l’épisode 6 ce dimanche 30 avril 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous dimanche 30 avril, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 6 !