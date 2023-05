Zone Interdite du 21 mai : sommaire de l’inédit ce soir sur M6

Zone Interdite du 21 mai 2023 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un nouveau numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir, l’émission a pour thème « Transgenres : enquête sur les nouveaux tabous ».







Zone Interdite du 21 mai « Transgenres : enquête sur les nouveaux tabous »

En France, près de 20 000 personnes se déclarent transgenre. Être né dans le mauvais corps, ressentir le besoin de changer de genre et d’identité : le phénomène est de plus en plus fréquent et se déclare chez des personnes de plus en plus jeunes. Il y a cinq ans, Laura, Cédric et Isaac avaient accepté de nous faire partager leur transition. Un bouleversement intime qui soulevait chez eux de nombreuses questions. Cinq ans plus tard, après leur changement d’identité, les prises d’hormones et les interventions chirurgicales : où en sont-ils ? Sont-ils heureux et épanouis ? Leur transition a-t-elle répondu à toutes les questions qu’ils se posaient ?

Nous avions quitté Cédric isolé et plein de doutes. Né dans un corps de fille, il avait coupé les ponts avec sa famille qui n’acceptait pas sa transition. Changement radical : nous avons retrouvé un jeune homme de 21 ans épanoui et bien dans ses baskets. En colocation à Brest, il poursuit avec brio ses études de psychologie. Pourtant, son quotidien n’est pas celui de tous les hommes. Il devra prendre des hormones toute sa vie et supporter les effets indésirables. Mais il a accepté une chose : le passé ne s’efface pas et il faut du temps pour installer une nouvelle identité.

Seulement pour certains, ce temps nécessaire est trop long et ils en souffrent. Isaac est toujours en pleine transition. Nous l’avions découvert à 14 ans, déterminé à changer de genre et en pleine renaissance. Sa famille le soutenait dans sa volonté de devenir garçon. Mais cinq ans plus tard, sa transition ne se passe pas aussi vite qu’il le souhaiterait. Malgré les hormones, sa barbe ne pousse pas. Se sentira-t-il un jour pleinement garçon ? Il a accepté de nous livrer ses doutes et ses difficultés.

Laura, elle, est parfaitement épanouie. À 29 ans, elle s’était déjà fait poser des implants mammaires et s’apprête désormais à repasser sur la table d’opération pour féminiser son visage. S’agira-t-il de sa dernière opération ? Avec son compagnon, une nouvelle question se pose : ils aimeraient avoir des enfants.

Malgré la difficulté du chemin vers la transition, de plus en plus de jeunes envisagent de changer de genre. Le nombre de demandes a explosé, surtout chez les filles, et cela interroge la communauté médicale et les parents, bien souvent démunis. Nous avons enquêté sur ce phénomène, jusqu’en Suède. Dans ce pays pionnier en matière de transidentité, les autorités font machine arrière ! Les transitions de mineurs sont bien plus encadrées depuis que des jeunes adultes ont dénoncé des transitions trop rapides et pour les mauvaises raisons. Nous lèverons le voile sur un sujet tabou : la détransition.

C’est ce qui est arrivé à Johanna. Pendant plus d’un an, elle est devenue un garçon, persuadée que son mal-être était causé par une dysphorie de genre. Puis elle a compris qu’elle avait été influencée par les réseaux sociaux et certains médecins. Elle est finalement redevenue fille.

Sauf que parfois, les conséquences d’une transition sont irréversibles. Elie, 21 ans, était devenue un garçon et avait subi une mastectomie. Mais trois ans après l’intervention, elle a pris conscience qu’elle s’était trompée. Aujourd’hui, elle regrette ce choix et veut alerter sur les dangers des transitions précoces.

Comment expliquer ces cas de détransition ? Comment être sûr que les adolescents et les jeunes adultes sont bien orientés, que leur volonté de changer de genre ne cache pas une problème médical ou psychologique sous-jacent ? Aux côtés de parents et de médecins, nous avons enquêté sur la prise en charge de la transidentité dans notre pays.

