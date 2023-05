The Voice : qualifiés et éliminés des super cross battles (résumé + replay du 20 mai)

The Voice du 20 mai 2023, résumé et replay – C’est parti pour la 13ème soirée de la saison 2023 de « The Voice, la plus belle voix ». Zazie, Bigflo & Oli, Amel Bent et Vianney attaquent les super cross battles avec Mika en super coach !







Publicité





Sur chaque super cross battle ce soir, le public va voter mais Mika aussi. Et le vote de Mika comptera pour 10% du résultat ! Ce soir, 16 talents vont chanter et seulement 8 seront qualifiés pour la demi-finale de cette saison de The Voice !

Première super cross battle : Nikos nomme Amel Bent ! Elle choisit d’envoyer David sur « Vivre pour le meilleur » de Johnny Hallyday et elle défie Bigflo & Oli. Ils envoient Fanchon sur « Et Bam » de Mentissa. Tous les coachs sont debout à la fin de la prestation de Fanchon ! Mika avoue qu’il a voté pour Fanchon. Et avec le public, c’est Fanchon qui se qualifie avec 74,8% des votes !







Publicité





2ème super cross battle : Zazie a la main, elle envoie Prischia et Mea sur « Les meilleurs ennemis » de Pascal Obispo face à un talent de Vianney. Il désigne Kiona sur « Les yeux de la mama » de Kendji. Amel et Vianney avouent avoir eu des frissons sur la prestation de Kiona ! Mika annonce que Kiona a tout écrasé et il a voté pour elle ! Résultats des votes : Kiona est qualifiée avec 80,2% !



Publicité





3ème super cross battle : Vianney désigne Lummen Nae face à Zazie et Aurélien. Lummen Nae chante « Set fire to the rain » d’Adele, Aurélien interprète « Caruso ». Mika vote pour Aurélien, il dit que sa vie va changer ! Nikos dit que les votes étaient très serrés : Aurélien passe avec 51,3%, c’est donc Mika qui a fait basculer le vote ! Lummen Nae avait le soutien du public.

4ème super cross battle : Bigflo & Oli envoient Dame face à Vianney et Benaël. Dame chante « La bonne étoile » de M, il arrête et dit qu’il n’y arrive pas ! Le public le rebooste et il reprend. Benaël chante ensuite « J’irai où tu iras » de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Mika a voté pour Dame, et avec le public c’est Dame qui se qualifie avec 57% ! C’est donc encore Mika qui a fait la différence.

5ème super cross battle : Zazie désigne Maryline face à Bigflo & Oli et Hanna sur « Je vous te dire que je t’attends » de Michel Jonaz. Maryline chante « Mourir » sur scène de Dalida. Mika vote pour Maryline ! Avec le public, c’est Hannah qui va en demi-finale avec 56,5% !

6ème super cross battle : Amel Bent a la main et désigne Micha sur « Jealous » de Labrynth face à Bigflo & Oli avec Nochka sur « Désenchantée » de Mylène Farmer. Mika vote pour Micha, avec le public c’est Micha qui se qualifie avec 71,3% ! Il est le premier demi-finaliste d’Amel.

7ème super cross battle : Zazie a la main, elle envoie Clem et défie Amel avec Arslane. Clem interprète « Tous les cris les sos » de Daniel Balavoine et Arslane chante « The impossible dream » d’Andy Williams. Mika a voté pour Clem, mais avec le public c’est Arslane qui se qualifie avec 50,6% !

8ème et dernière cross battle : Robin chez Zazie chante « Marguerite » de Richard Cocciante affronte Vianney et Jérémy sur « Marylou » de Michel Polnareff. Mika que c’était très difficile, il a voté pour Robin. Avec le public, c’est Jérémy qui va en demi-finale avec 58,7% !

Sont donc qualifiés pour la demi-finale : Fanchon (Bigflo & Oli), Kiona (Vianney), Aurélien (Zazie), Dame (Bigflo & Oli), Hannah (Bigflo & Oli), Micha (Amel Bent), Arslane (Amel Bent), Jérémy (Vianney)

A l’inverse, sont éliminés : David (Amel Bent), Prischia et Mea (Zazie), Lummen Nae (Vianney), Benaël (Vianney), Maryline (Zazie), Nochka (Bigflo & Oli), Clem (Zazie), Robin (Zazie)

The Voice du 20 mai 2023, le replay

Cette 13ème soirée de la saison 2023 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 27 mai 2023 pour suivre la demi-finale en direct !