« 13h15 le dimanche » du 11 juin : au sommaire aujourd’hui

« 13h15 le dimanche » du 11 juin 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche avec l’épisode 11 de la série « Le feuilleton des français ».







Rendez-vous dès 13h15 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le dimanche » du 11 juin 2023 : le programme

Depuis maintenant dix saisons, « Le feuilleton des Français » de 13h15 le dimanche » part à la rencontre des citoyens et raconte leur quotidien, les bons et les mauvais moments qu’ils comportent, livrant des témoignages marquants.

Tout d’abord, direction Batz-sur-Mer, en Loire-Atlantique, où Milena, qui souffre d’une paraparésie spastique générant un déficit de force dans les jambes, rêve de représenter la France aux Jeux paralympiques de 2024 dans la catégorie para badmington. Elle exerce aussi le métier de paludière dans les marais salants de la région et a mis son entraînement entre parenthèses pour se consacrer à la récolte de sel. Elle travaille de 5 heures du matin jusqu’au coucher du soleil… et avec la fatigue, les douleurs reviennent et son autisme est plus difficile à gérer.

🔵 Des camions, des citoyens solidaires



Amélie, routière en Camargue, se rend avec son compagnon Thomas et leur 33 tonnes à un rendez-vous incontournable pour les adeptes de tuning : le Grand Prix Camions sur le circuit Paul-Ricard du Castellet. Ils y retrouvent leur communauté.

Philippe, médecin généraliste à Boussac, dans la Creuse, est retraité depuis le 1er janvier 2023, mais il continue de travailler trois jours par semaine. Comme un médecin sur cinq dans le département, il est « retraité actif », une obligation morale pour ce professionnel incapable d’abandonner ses patients. Depuis deux ans, il forme Floriane, une collègue infirmière du Pôle Santé dans lequel il travaille.

Marie-Charlotte, ergothérapeute de métier, est sapeur-pompier volontaire dans la caserne de La Montagnette à Boulbon, près d’Avignon. Choquée par les incendies de l’été 2022 qui ont ravagé les collines de son enfance, elle a décidé de s’engager auprès des pompiers et de se former au feu.

Retrouvez aussi « 13h15 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV. « 13h15 », c’est un autre regard sur l’actualité. Des images, des émotions, une écriture sensible aux aventures humaines. Des histoires françaises, le feuilleton de la politique, les coulisses de la vie de tous les jours, les sagas familiales, les confidences des grands témoins.