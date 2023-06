« 13h15 le dimanche » du 4 juin : au sommaire aujourd’hui

« 13h15 le dimanche » du 4 juin 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche avec l’épisode 2 de la série « Successions », intitulé « Les Prisonniers de la sécheresse ».







« 13h15 le dimanche » du 4 juin 2023 : le programme

Dans cette série, les équipes du magazine « 13h15 » plongent dans le quotidien de personnalités politiques jusqu’en 2027, date à laquelle le président de la République sortant ne pourra plus se représenter. Elles confient leurs émotions et leurs stratégies.

Aucun scénario préétabli pour cette série puisque ces personnalités jouent leur propre « rôle » au fur et à mesure des événements qui se présentent. « 13h15 le dimanche » les suit dans leur vie réelle, leurs projets réels, leurs émotions réelles et même leurs arrière-pensées réelles.

🔵 Le débat sur la réforme des retraites en toile de fond



La sécheresse dans les Pyrénées-Orientales et les conséquences du réchauffement climatique ont surgi dans le débat politique. A quelques semaines de l’été, elles sont brusquement devenues une préoccupation nationale.

Dans le même temps, le débat sur la réforme des retraites continue : à gauche, la Nupes essaie de dépasser ses divisions, Les Républicains tentent de retrouver une unité, le Rassemblement national observe et compte les points.

Un reportage de Cyril Zhâ, Thibault Saingeorgie et Sarah Jung.

