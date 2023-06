50mn Inside du 3 juin : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 3 juin 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







A suivre dès 17h50 sur TF1







50mn Inside du 3 juin 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

✨ À la Une : Florent Pagny – Son retour-surprise dans The Voice.

Il a ému et surpris tout le monde samedi dernier en débarquant sur le plateau de The Voice, pour entonner avec les candidats son plus grand tube « Chanter ». Alors qu’il se bat depuis plus d’un an maintenant contre la maladie, @pagny_officiel a ainsi rassuré ses fans inquiets et réaffirmé son envie de retrouver le chemin de la scène et des studios. Un retour surprise et une chanson, « Chanter », qui est plus que jamais un hymne à la vie.

🏠 En Intimité avec Louis Albi – De la Star Ac à son premier album

Il est le seul garçon parmi les 4 finalistes de la dernière Star Academy : Louis Albi, 21 ans, vit un rêve éveillé depuis la fin de l’aventure.

Alors qu’il vient de tourner le premier clip de sa carrière et travaille sur son tout premier album, nous avons rencontré ce jeune homme singulier, chez lui entouré de sa famille.



📸 Le Portrait – Rencontre avec Josiane Balasko !

Depuis 50 ans, elle est un pilier du cinéma français et tout particulièrement de la comédie. Josiane Balasko c’est près de 100 films, de pièces de théâtres, des livres aussi. Une artiste multi-facette que l’on retrouvera mercredi à l’affiche du nouveau film d’Isabelle Mergault « Des mains en or » aux côtés de Lambert Wilson. Toujours aussi spontanée et joviale, elle se livre dans le portrait d’Inside

🎶 La Story : Billie Jean, le tube qui a fait de Michael Jackson, le king of the pop !

Cette semaine notre story est consacrée à #BillieJean, le tube qui a fait de Michael Jackson le King of Pop. C’était il y a 40 ans. A cette époque, Michael construit sa carrière en solo après avoir quitté les Jackson Five. Il s’émancipe de son père et manager, le tyrannique Joe Jackson. Il rêve de remporter toutes les récompenses et de devenir la plus grande star du monde. Au prix de plusieurs mois de travail acharné, c’est grâce à Billie Jean qu’il va enfin y parvenir.

50mn Inside du 3 juin 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 Dans le secret de chez Michou

Nous vous emmenons sur la butte Montmartre, à Paris, dans les coulisses d’un cabaret mythique… Chez Michou ! Un lieu emblématique des nuits parisiennes, avec ses numéros de transformistes, indissociable de son célèbre fondateur, « Michou », « le prince bleu ».

À sa disparition, il y a 3 ans et demi, beaucoup pensaient que son cabaret ne lui survivrait pas… Mais c’était sans compter sa nièce, et les fameuses Michettes, déterminées à poursuivre son œuvre coûte que coûte !

📍 Le document d’Inside : Le Québec, l’eldorado des Français

C’est une terre promise pour beaucoup de Français qui rêvent d’une vie meilleure : Le Québec !

À la fois dépaysant sans être totalement exotique, c’est le rêve américain, mais en version francophone. De grands espaces, moins de stress, des opportunités de travail … Le Québec séduit aussi bien les étudiants, les familles, et tous ceux qui veulent prendre un nouveau départ.

Alors à quoi ressemble leur vie ? Cela en valait-il la peine ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd'hui dès 17h45 sur TF1.