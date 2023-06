Love Island du 17 juin : Gabriel cède à la tentation (résumé + replay épisode 48)

Love Island résumé détaillé de l’épisode 48 du dimanche 18 juin 2023 – Place à l’épisode 48 de Love Island ce dimanche soir sur W9. Ludivine n’est finalement pas éliminée, elle apprend que son aventure continue !







Nicolo décide de parler avec Louana, il ne comprend pas pourquoi elle l’a choisi. Mais elle lui dit être sincère et avoir envie de le connaitre. Nicolo a des doutes, il a bien vu qu’elle avait passé pas mal de temps avec Gabriel… Léna a vu la même chose et confronte Gabriel.







Nicolo enchaine sur une discussion avec Solène. Nicolo lui avoue qu’il a décidé de s’ouvrir à de nouvelles rencontres. Il ne compte pas oublier ce qu’elle a fait. Cindy donne raison à Nicolo. Edgar lui demande se taire et s’emporte…

Louana vient parler à Gabriel, qui avoue que son choix ne lui a pas plu. Et Louana lui dit que ça ne veut rien dire. Gabriel dit ne pas vouloir courir après une fille ! Pendant la nuit, Louana se relève et retrouve Gabriel dans le salon… Ils s’embrassent !



Au réveil, Léna agresse directement Louana. Elle a compris qu’elle l’avait retrouvé pendant la nuit… Et Nicolo s’explique avec Gabriel. Il avoue avoir embrassé Louana pendant la nuit ! Nicolo révèle tout devant tout le monde au petit déjeuner ! Ça tourne en clash avec Léna.

Vincent décide de parler avec Solène pour mettre les choses au clair. Pendant l’après-midi, Issam s’isole et reste dans son coin. Louana vient ensuite parler avec Nicolo, elle dit être prise entre Gabriel et lui… Nicolo ne comprend pas, d’autant qu’ils n’ont aucun rapport.

Au cours de la soirée, Edgar s’isole avec Gabriel. Il l’encourage à bien se comporter avec Léna. Gabriel va donc retrouver Léna pour lui présenter ses excuses. Léna apprécie ses excuses mais se demande s’il est sincère.

Une nouvelle dispute éclate entre Cindy et Edgar. Il lui reproche d’avoir dit à Ludivine qu’elle allait se faire belle pour une nouvelle bombe… Cindy n’en peut plus, elle ne comprend pas qu’il devienne si colérique. Elle décide de lui parler calmement. Cindy dit qu’ils sont entrain de se déchirer, elle a besoin de temps.

Marwa et Issam font le point et se retrouvent. Issam ouvre son coeur. Et un nouvel islander arrive : Yannick, 31 ans, qui a été footballeur pro.

Love Island, le replay du 18 juin

Si vous avez manqué l’épisode 48 ce dimanche 18 juin 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 19 juin à 21h sur 6play pour suivre l’épisode 49.