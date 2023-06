C à vous du 8 juin 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 8 juin 2023, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 8 juin 2023 : le sommaire

🔵 📌 John McEnroe, joueur de tennis américain, donne son regard sur la demi-finale de Roland-Garros de demain avec le duel Alcaraz-Djokovic

🔵 📌 Attaque à l’arme blanche à Annecy : 6 blessés, dont 4 enfants. On en parle sur le plateau de #CàVous avec la porte-parole du ministère de l’intérieur Camille Chaize et en duplex d’Annecy avec Antoine Armand, député (LREM) de Haute-Savoie, et Anthony, témoin de l’attaque

🔵 📌 Mathieu Madenian pour le “F’Estival de Collioure”, les 27, 28 et 29 juillet prochains

🔵 📌 Le réchauffement climatique s’aggrave plus vite que prévu. On en parle avec Laurent Romejko, journaliste météo sur France3, dans le 5 sur 5

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Rossy de Palma pour le film “Carmen”, réalisé par Benjamin Millepied, en salle le 14 juin

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Kristel Froger, créatrice de L’atelier de Kristel/Auteure du livre “Easy île Maurice”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Jared Leto pour le retour de son groupe 30 SECONDS TO MARS avec l’album « It’s the end of the world but it’s a beautiful day » qui sortira le 15 septembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 8 juin 2023 à 19h sur France 5.



