« Les secrets de mes voisins » : votre téléfilm ce 26 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

« Les secrets de mes voisins » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 23 juin 2023 – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Les secrets de mes voisins ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Les secrets de mes voisins » : l’histoire

Hanna, propriétaire d’un centre nautique au bord d’un lac isolé, accueille dans le chalet situé à côté du sien une mère et sa fille qui ont a priori décidé de changer de vie. Très peu de temps après leur installation, Hanna s’inquiète de l’arrivée du mari de la maman et de sa belle-mère. Elle décide d’appeler la police, qui ne note rien de suspect. Les inquiétudes d’Hanna ne font que se renforcer avec le temps et un véritable duel s’engage…

Les secrets de mes voisins, interprètes et personnages

Avec : Lelia Symington (Hanna), Michael Perl (Cooper), Rhonda Davis (Alice Marks), Brad Worch II (Jason Marks)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Le pire cauchemar d’une mère ».