« Chacun chez soi » : histoire du film inédit ce soir sur France 2 (4 juin)

« Chacun chez soi », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche 4 juin 2023 sur France 3. Un film de Michèle Laroque avec Michèle Laroque et Stéphane de Groodt dans les rôles principaux.







A voir ou revoir dès 21h10 sur France 2 ou en streaming via la fonction direct de France.TV







« Chacun chez soi » : résumé, synopsis

Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s’est pris de passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui se sent quelque peu délaissée. La situation ne va pas s’arranger lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent s’installer chez eux suite à une galère d’appartement. La cohabitation s’avère plus que difficile pour les deux couples que tout oppose…



Avec : Michèle Laroque, Stéphane de Groodt, Alice de Lencquesaing et Olivier Rosemberg

La bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film telle que diffusée en salles lors de sa sortie en 2021.