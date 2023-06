Demain nous appartient du 15 juin : Martin entre la vie et la mort (résumé + vidéo épisode 1449 en avance)

Demain nous appartient du 15 juin 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1449 de DNA – Martin est entre la vie et la mort ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Après le piège du ravisseur et l’explosion, Martin est gravement blessé et son pronostic vital est engagé.







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 15 juin 2023 – résumé de l’épisode 1449

Karim reprend connaissance après l’explosion. Il va bien mais retrouve Martin inconscient et très gravement blessé… Le ravisseur les a piégé, Karim appelle les secours. Martin est hospitalisé d’urgence, Aaron le prend en charge et son pronostic vital est engagé. De son côté, Marianne s’occupe de Karim qui refuse de prendre du repos.

Pendant ce temps là, William redouble d’énergie pour sauver Aurore. Tristan en fait voir de toutes les couleurs à Luna et Amel. L’état de santé de Soraya préoccupe Gabriel.



Demain nous appartient du 15 juin 2023 – extrait vidéo de l’épisode

