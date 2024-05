Mask Singer : quelle star est derrière l’Épouvantail ? Tous les indices !

Publicité





Mask Singer saison 6 les indices sur l’Épouvantail – C’est dans quelques heures qu’aura lieu le troisième prime de la saison 5 de « Mask Singer ». Vous cherchez toujours quelle star sous le costume de l’Épouvantail ? Faisons le point sur les indices !





Suite des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Inès Reg, Laurent Ruquier et Chantal Ladesou.







Mask Singer saison 6 : quelle star est sous l’Épouvantail ?

Zoom sur le costume de l’Épouvantail. On peut dire qu’il a perdu les enquêteurs mais sur les réseaux sociaux, certains téléspectateurs pensent à Gérémy Crédeville et d’autres à Baptiste Giabiconi.

Indice n°1 : « Je connais bien Sandrine Kiberlain »

Indices donnés sur le prime 1 :

– Ce n’est pas la première fois qu’il va là où on ne l’imagine pas

– Même si la cravate n’est pas faite pour lui, l’Épouvantail fait toujours attention car dans son métier, c’est important.

– On l’a souvent vu en petite veste, petite chemise, tiré à quatre épingles

– Il a de la concurrence dans son métier

– l’Épouvantail a remporté de nombreux prix, c’est de la graine de champion

– On l’a vu sur le grand et le petit écran



Indices visuels : des papiers/fiches, un clap de cinéma, une salle de cinéma, l’affiche de Roxane au théâtre, Sandrine Kiberlain, une boussole, un podium, un lingot d’or

Propositions des enquêteurs : Gérard Darmon, François-Xavier Demaison, Patrick Préjean

La dernière prestation de l’Épouvantail sur « The Loneliest » de Måneskin

Ces indices vous aident t-ils pour trouver qui est sous l’Épouvantail? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 6 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 18 mai 2024 à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1.