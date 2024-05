Plus Belle La Vie du 17 mai 2024 : la vérité éclate ! (résumé + extrait vidéo épisode 95 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 17 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 95 de PBLV – La vérité sur Betty va enfin éclater aujourd’hui dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, la police découvre que Betty est bien en vie !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 17 mai 2024 – résumé de l’épisode 95

Lors de leur rencontre en prison, Kilian confie à Thomas qu’il a été menacé. Un individu l’a accosté dans les couloirs, le contraignant à avouer quelque chose qu’il n’avait pas fait. Cette situation terrifie Kilian, d’autant plus qu’il a été menacé de violence envers Aya. Thomas lui demande si Betty pourrait être derrière tout cela, mais Kilian n’en est pas certain. Cependant, il se rappelle que sa mère avait des liens avec un détenu par le passé… Malgré ses doutes, Thomas le réconforte en lui assurant que cette épreuve touchera bientôt à sa fin.

Au commissariat, Ariane confie à Jean-Paul ses suspicions grandissantes envers Betty. Après vérification, il s’avère que le jour du 25 avril, la mère de Betty était bel et bien à Marseille, contredisant ainsi ses propres déclarations. De plus, des empreintes de Betty ont été trouvées au Mistral, à proximité du tuyau de gaz. L’accumulation de preuves renforce leur conviction que Betty a menti et est toujours en vie. Ils enchainent alors avec une perquisition chez la mère de Betty.

Pendant ce temps, Léa partage ses difficultés à rédiger un discours pour la commémoration des événements tragiques survenus au quartier du Mistral. Après suggestion de Mehdi, Léa fait appel à Blanche pour l’aider. Elles sont très émues en reparlant des effondrements…



Lors de la perquisition chez Madame Solano, Ariane et Jean-Paul découvrent une pièce cachée derrière une armoire, contenant les affaires de Betty. Bien que Madame Solano prétende ne pas savoir où se trouve sa fille, ils insistent pour obtenir des réponses. Finalement, elle avoue que Betty a fui vers Paris la veille. Mais Betty est toujours à Marseille, elle s’introduit dans la chambre d’Aya à la résidence, la menaçant avec une arme…

VIDÉO Plus belle la vie du 17 mai 2024 – extrait vidéo

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.