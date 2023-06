Demain nous appartient du 9 juin : Georges est-il mort ? (résumé + vidéo épisode 1445 en avance)

Demain nous appartient du 9 juin 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1445 de DNA – Georges est-il mort dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Vanessa lui a tiré dessus et ce soir, ses collègues retrouvent son corps…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI :

Demain nous appartient spoiler : Roxane va-t-elle retrouver Aurore ? (vidéo épisode du 13 juin)







Publicité





Demain nous appartient du 9 juin 2023 – résumé de l’épisode 1445

Aurore et Damien recherchent Georges. Quelqu’un a signalé un coup de feu… Le corps de Georges est finalement retrouvé dans les marécages, il est gravement blessé ! Georges est inconscient, Aurore et Damien appellent les secours et il est hospitalisé d’urgence. Georges est pris en charge par Aaron, qui annonce à Mona que le pronostic vital est engagé.

Pendant ce temps là chez les Delcourt, Alex a un problème… de chaussettes ! De son côté, Nathan est motivé à réviser, mais il est perturbé par son père.

L’anniversaire d’Aurore vire au drame. En effet, alors que sa famille et ses amis l’attendent à la paillotte, ils découvrent qu’elle a été enlevée ! Des images de sa séquestrations apparaissent avec un message accusant la police et un compte à rebours…



Publicité





Demain nous appartient du 9 juin 2023 – extrait vidéo de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.