« Le cauchemar d’une future maman » : votre téléfilm ce 9 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

« Le cauchemar d’une future maman » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 9 juin 2023 – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Le cauchemar d’une future maman ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le cauchemar d’une future maman » : l’histoire

Ava est enceinte de son petit ami violent. Elle le quitte pour aller se réfugier chez sa sœur Lila, avec la complicité de son meilleur ami Kyle, mais prise dans un orage, elle a un accident de la route. Elle se réveille et se retrouve isolée chez un couple, Valérie et William. Par chance, ce dernier est médecin. Les lignes téléphoniques sont coupées à cause des intempéries, elle ne peut pas prévenir sa sœur de sa mésaventure…

Le cauchemar d’une future maman, interprètes et personnages

Avec : Nicky Whelan (Valérie), Haskiri Velazquez (Ava), Cleo Anthony (William)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Le cauchemar d’une adolescente ».