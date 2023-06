Demain nous appartient spoiler : Roxane va-t-elle retrouver Aurore ? (vidéo épisode du 13 juin)

Demain nous appartient spoiler – Aurore va être enlevée et ses collègues vont tout faire pour la retrouver la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, Roxane fait une avancée dans l’enquête…







Alors qu’elle se rendait à sa fête d’anniversaire, Aurore a été enlevée ! Ses collègues sont à la recherche du moindre indice pour la retrouver. Et justement, Roxane a une piste… Dans le flux live diffusé par le ravisseur, Roxane trouve une faille et accède à la photo d’une maison. Elle va tenter d’identifier la villa en question et espère y retrouver Aurore…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1447 du 13 juin 2023 : Aurore enlevée

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.