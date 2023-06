Ici tout commence du 13 juin : Axel en plein doute (résumé + vidéo épisode 685)

Ici tout commence du 13 juin, résumé et vidéo extrait épisode 685 – Axel est en plein doute ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Il hésite à aller avec Jasmine à son concert surprise après le coup de pression de Teyssier…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1

Ici tout commence du 13 juin 2023 – résumé de l’épisode 684

C’est l’anniversaire de Ambre mais cette année il sera studieux. Entre amour et révisions, Axel hésite. Et tandis que Teyssier lui met la pression, Eliott et Ambre l’encouragent à faire un break ! Va-t-il céder et mettre son oncle en colère ? De son côté, Jasmine réussit à convaincre Lionel de la laisser partir plus tôt.

Quant à Ethan, ill choisit de plancher… mais pas sur les examens. Pour devenir chef du Pop Up, Enzo tente de soudoyer Joachim.



Ici tout commence du 13 juin 2023 – vidéo premières minutes

