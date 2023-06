Ici tout commence spoiler : la grosse erreur d’Axel (vidéo épisode du 15 juin)

Ici tout commence spoiler – Les examens de fin d’année vont débuter cette semaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et alors que Teyssier attend beaucoup d’Axel et lui met une forte pression, celui-ci va faire une grosse erreur !

Axel est en trinôme avec Eliott et Ambre. Et il va compromettre leur chance sur l’épreuve de pâtisserie…







Eliott les dirige pour faire un fraisier. Mais Eliott a fait une grosse erreur : il n’a pas pris les oeufs ! Axel est désolé et Eliott trouve une solution pour rebondir. Mais ils savent déjà que le résultat ne pourra pas être parfait à cause d’Axel…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 687 du 15 juin 2023, Axel fait une boulette



