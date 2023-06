Ici tout commence du 14 juin : le plan d’Ethan (résumé + vidéo épisode 686)

Ici tout commence du 14 juin, résumé et vidéo extrait épisode 686 – Ethan s’est blessé en faisant du Wingfoi dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Résultat, avec une main en moins, il n’est pas productif et ça semble compliqué pour les examens… Mais ce soir, Ethan a un plan pour s’en sortir !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 14 juin 2023 – résumé de l’épisode 686

Ethan, Jude et Deva cherchent comment faire pour s’en sortir aux examens malgré la blessure d’Ethan à la main. Ethan a un plan : il va dire qu’il s’est blessé en cuisine afin qu’on leur donne plus de temps pendant les épreuves ! Deva est contre, elle craint que le mensonge soit découvert… Mais Jude pense que ça se tente.

Jasmine avait organisé une sortie concert avec Axel. C’était l’occasion pour eux de se retrouver. Mais, Axel a dépassé les bornes en la plantant sur le parking après avoir reçu un message de Teyssier. Jasmine est partagée entre colère et tristesse, elle a besoin de temps pour lui pardonner…

De son côté, Charlène bouillonne de voir Teyssier proche d’Anaïs.



Ici tout commence du 14 juin 2023 – vidéo premières minutes

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.