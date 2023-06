Ici tout commence spoiler : une rupture à l’institut (vidéo épisode du 16 juin)

Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner entre Axel et Jasmine dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Jasmine va prendre une grande décision… Elle est à bout et annonce à Axel que c’est terminé !

Axel retrouve Jasmine après la première partie des examens de fin d’année et change leurs plans au dernier moment…







Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : la grosse erreur d’Axel (vidéo épisode du 15 juin)







Publicité





Il annonce à Jasmine qu’avec Ambre et Eliott ils ont décidé de faire une grosse fête le soir même pour décompresser ! Jasmine lui rappelle qu’ils avaient prévu une soirée juste tous les deux mais Axel ne veut pas abandonner sa brigade. Jasmine le traite d’égoïste et lui annonce qu’elle préfère rompre. Entre Axel et Jasmine, c’est fini !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 688 du 16 juin 2023, Axel et Jasmine la rupture



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.