Ici tout commence du 16 juin : un nouveau chef arrive (résumé + vidéo épisode 688)

Ici tout commence du 16 juin, résumé et vidéo extrait épisode 688 – Un nouveau chef arrive à l'institut ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Il s'agit du chef Leroy, et on peut dire que Kelly et Lionel sont ravis de le voir !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1

Ici tout commence du 16 juin 2023 – résumé de l’épisode 688

Le chef Leroy arrive à l’institut Auguste Armand. Il croise Laetitia, Lionel et Kelly. Les deux élèves sont impressionnés et ravis de le voir arriver ! Mais personne ne sait pourquoi il est là… Lionel se demande si c’est pas lui la surprise des examens de Teyssier !

A la coloc, Gaëtan et Livo reviennent d’un footing. Salomé attend avec impatience la fin des examens… Gaëtan leur demande ce qu’ils ont prévu cet été. Livio va rentrer en Sicile et Salomé veut aller aider sa mère à son hôtel. Gaëtan reçoit un message, son cuisiner est malade. Livio se propose pour le remplacer.

Et pendant la fête post-examens, Axel et Ambre dérapent…



Ici tout commence du 16 juin 2023 – vidéo premières minutes

