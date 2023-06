Cauchemar en cuisine du 16 juin : inédit à Bon-Encontre ce soir sur M6

Cauchemar en cuisine du 16 juin 2023 – C’est un inédit de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce lundi soir sur M6. Le chef se rend à Bon-Encontre, en Lot et Garonne.







A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur 6Play.







Cauchemar en cuisine du 16 juin 2023, présentation

Philippe Etchebest se rend à Bon-Encontre dans le Lot-et-Garonne pour venir en aide à Levana et Olivier. Pour une fois, ce ne sont pas les restaurateurs qui ont fait appel au chef mais les habitants du village. Ils veulent à tout prix aider ce couple qui a repris le seul restaurant de la commune il y seulement 2 ans car, en dehors de quelques habitués, la plupart des clients ont déserté l’établissement…

Dès son arrivée, le chef a été mis dans l’ambiance : les propriétaires lui donnent le sentiment d’avoir complètement lâché prise et le restaurant est un véritable capharnaüm !

Malgré tous les problèmes que Levana et Olivier peuvent rencontrer, le chef a face à lui un couple soudé, qui traverse toutes les épreuves pour le meilleur et surtout pour le pire ! Mais derrière ce lien qui les unit, le chef va rapidement se rendre compte d’un énorme problème qui plonge aujourd’hui Levana et Olivier vers la faillite…

Cauchemar en cuisine du 16 juin 2023, extrait vidéo



