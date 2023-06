Ici tout commence spoiler : Salomé rattrapée par son passé (vidéo épisode du 20 juin)

Ici tout commence spoiler – Salomé est de retour sur le devant de la scène dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Dans quelques jours, Salomé va être rattrapée par son passé et elle va se confier à Gaëtan…

Salomé se retrouve dans son ancien foyer, où elle a passé une partie de sa vie d’orpheline.







Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : une rupture à l’institut (vidéo épisode du 16 juin)







Publicité





Ce retour en arrière lui remémore beaucoup de souvenirs. Parfois, Salomé se sauvait par la fenêtre et passait la nuit ailleurs… Et elle est partie plusieurs fois en familles d’accueil avant de finalement revenir au foyer. Gaëtan découvre une nouvelle facette de Salomé ! Et elle semble perturbée quand il lui demande si elle a gardé des contacts avec d’autres jeunes du foyer…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 689 du 19 juin 2023, Salomé perturbée par son passé



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.