Ici tout commence du 20 juin : Hortense coache Mehdi (résumé + vidéo épisode 690)

Ici tout commence du 20 juin, résumé et vidéo extrait épisode 690 – Hortense coache Mehdi ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Elle tente de l’aider alors qu’il peine à gérer sa brigade et a l’impression de faire peur à Tom…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 20 juin 2023 – résumé de l’épisode 690

A la coloc, Axel et Ambre ont complètement dérapé. Jasmine n’arrive pas à passer au-dessus. Elle ne fait que ruminer. Eliott ne sait plus comment la stopper… Et de son côté, Mehdi doit employer la manière douce en cuisine. Il a remarqué qu’il fait peur à Tom et ne sait plus comment gérer sa brigade. Hortense essaie de l’aider en lui parlant de méthode positive, elle le coache.

En pleine épreuve artistique, les élèves peinent à mettre leurs rancœurs de côté. Et Salomé se replonge dans les souvenirs de son ancien foyer.



Ici tout commence du 20 juin 2023 – vidéo premières minutes

