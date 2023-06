Ici tout commence spoiler : découvrez le train du drame (vidéo épisode du 22 juin)

Ici tout commence spoiler – Teyssier et ses élèves vont découvrir le fameux train dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, le chef Leroy accueille le directeur de l’institut ainsi que les deux trinomes finalistes des examens et quelques invités… Ils sont loin d’imaginer le drame qu’ils vont vivre !







Eliott, Axel, Ambre, Jasmine, David et Lionel sont les derniers élèves encore en course pour être majors de promos. Ils vont passer une dernière épreuve à bord du train des Cévennes. Clotilde, Joachim, Kelly et Enzo sont eux aussi présents. Teyssier est aux côtés du chef Leroy et tous montent à bord… Ils ne savent pas qu’un terrible accident va se produire, plus ne sera plus jamais comme avant après tout ça !…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 692 du 22 juin 2023, Teyssier et les élèves découvrent le train



