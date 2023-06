« Un couple magique » avec Stéphane Plaza : théâtre en direct ce 20 juin sur M6

La pièce de théâtre « Un couple magique », signée Laurent Ruquier et portée par Stéphane Plaza et Valérie Mairessee, est retransmise en direct du théâtre des Bouffes Parisiens ce mardi 20 juin 2023.







A suivre dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en live et en streaming sur 6Play.







Après le succès de la première saison et une tournée dans toute la France, « Un couple Magique » est de retour à Paris au théâtre des Bouffes Parisiens pour ses dernières dates et est diffusée en direct sur M6.

« Un couple magique » : présentation

Pierre-François Kadabra est un magicien un peu maladroit, poète et lunaire, très amoureux de Claudine, sa compagne et partenaire. Cette dernière serait un peu trop présente dans le duo si l’on en croit leur agent artistique qui aimerait remplacer Claudine par son petit ami. Pierre-François va devoir redoubler d’habileté et de tours de passe-passe pour sauver la place de celle qu’il aime.



Avec Stéphane PLAZA (Pierre-François Kadabra), Valérie MAIRESSE (Claudine), Jeanfi JANSSENS (L’agent artistique), Sébastien Pierre, et Brigitte WINSTEL

Vidéo

Voici une petite vidéo histoire de se mettre déjà dans le bain…

Stéphane Plaza vous invite à une soirée exceptionnelle sur M6 🤩

Soyez aux premières loges pour assister en direct à la pièce "Un Couple Magique" !#UnCoupleMagique, mardi à 21:10 en direct sur M6 pic.twitter.com/8IQ49ibbUm — M6 (@M6) June 17, 2023