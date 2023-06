Ici tout commence spoiler : Teyssier annonce une mauvaise surprise (vidéo épisode du 12 juin)

Ici tout commence spoiler – Le chef Teyssier n’est jamais à court de surprises dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, il en réserve une de taille aux élèves de l’institut au sujet des examens de fin d’année.

En effet, Teyssier va leur annoncer que cette année, les examens auront lieu un trinômes !







Dans chaque trinôme : un 1ère année, un 2ème année et un 3ème année qui sera chef d’équipe. Et grosse surprise : pas de contrôle continu ! Les élèves sont sous le choc, les notes obtenues tout au long de l’année ne serviront à rien ! Et ceux qui auront en dessous de 10 aux examens devront quitter l’institut Auguste Armand.

Les trinômes vont être formés sur tirage au sort…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 684 du 12 juin 2023, l’annonce de Teyssier



