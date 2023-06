Ici tout commence spoiler : une ultime épreuve qui va mal finir (vidéo épisode du 21 juin)

Ici tout commence spoiler – C’est une ultime épreuve hors du commun qui attend les élèves de l’institut la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Teyssier va annoncer une surprise réservée aux deux trinômes finalistes des examens de fin d’année !

Avec le chef Leroy, ils annoncent que la dernière épreuve se déroulera le lendemain dans le train à vapeur des Cévennes.







Tous les élèves ont validé leur année. Le Chef Leroy réserve une surprise aux deux équipes qui arrivent en tête. Les trinômes : Axel, Ambre, Eliott ainsi que Lionel, Jasmine et David vont s’affronter lors d’une ultime épreuve… dans un train ! A l’issue de la dégustation, une équipe sera désignée gagnante et on aura les majors de promo !

Le chef Leroy précise que chaque élève finaliste pourra inviter la personne de son choix dans le train. Mais rien ne va se passer comme prévu… Un terrible accident va se dérouler au moment de l’épreuve dans le train et plus rien ne sera plus jamais comme avant !…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 691 du 21 juin 2023, la fin des examens se précise



