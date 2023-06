C à vous du 16 juin 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 16 juin 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir et comme tous les jours, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 16 juin 2023 : le sommaire

🔵 📌 Le prince saoudien Mohammed Ben Salmane est à Paris : faut-il l’accueillir avec tous les honneurs ? On en parle avec Audrey Lebel, journaliste indépendante, auteure du livre “Nos amis saoudiens” aux Editions Grasset

🔵 📌 Disparition de Karine Esquivillon : son corps retrouvé après les aveux de son mari Vincent Gautronneau, journaliste au service police-justice du journal Le Parisien

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Cathleen Clarity, cheffe chez “Extreme miaaam” et auteure du livre “La Nouvelle Cuisine Californienne”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Maurice Barthelemy pour le photo-roman “Sexologie”, paru aux éditions Michel Lafon; Thierry Beccaro pour la pièce “Sans rancune”, jusqu’au 23 juillet au Théâtre Hébertot; et Mireille Dumas pour le documentaire “Brigitte Bardot, l’insoumise”, qu’elle réalise, diffusé lundi 19 juin à 20H55 sur CANAL+Docs

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 16 juin 2023 à 19h sur France 5.



