C à vous du 19 juin 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 19 juin 2023, invités et sommaire







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 19 juin 2023 : le sommaire

🔵 📌 Transports à moindre coût, Bafa gratuit,… La Nupes défend “un droit aux vacances”. Francois Ruffin, député LFI de la Somme, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Destruction des menhirs à Carnac : une enquête ouverte par le parquet de Lorient

On en parle avec Olivier Lepick maire (sans étiquette) de Carnac (Morbihan)

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Louis Festa, chef propriétaire du restaurant “Les Singuliers” en Dordogne

🔵 🎵 Dans le live : Loreen, gagnante de l’Eurovision 2023

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Pierre Jolivet et @ileraud pour le film “Les Algues vertes”, au cinéma le 12 juillet; et le plongeur Gary Hunt, pour le “Red Bull Cliff Diving” du 16 au 18 juin 🤿

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 19 juin 2023 à 19h sur France 5.



