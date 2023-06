Koh-Lanta du 6 juin : l’orientation ce soir, quels seront les éliminés avant les poteaux ? (extrait vidéo)

Koh-Lanta du 6 juin 2023, l’épisode 16 – Place à la première partie de la finale de « Koh-Lanta : le Feu Sacré » ce soir sur TF1. Après l’élimination de Quentin la semaine dernière, il est l’heure de la mythique épreuve de l’orientation pour les quatre finalistes.







Rendez-vous dès 21h10 sur TF1







« Koh-Lanta : le Feu Sacré », présentation de l’épisode 16 du 6 juin

A Caramoan, la finale de ce Koh-Lanta, le feu sacré commence ! Avec l’orientation d’abord. De l’avis de tous les aventuriers, c’est l’épreuve la plus angoissante.

Il faut gérer son stress, garder son sang-froid, malgré les difficultés du terrain et la pression pour obtenir sa place sur les poteaux de Koh-Lanta.

Ils sont quatre à en rêver, mais seuls trois d’entre eux pourront y accéder.

Qui gardera son cap, qui perdra le Nord ? Nicolas, Frédéric, Julie et Tania rêvent tous d’accéder à l’ultime épreuve des poteaux et ce soir ils vont tout donner.

VIDÉO Koh-Lanta la bande-annonce de l’épisode 16

Pour patienter jusqu’à ce soir, voici quelques images ce ce qui vous attend avec la bande-annonce.



