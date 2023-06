« Le meilleur reste à venir » : votre film ce soir sur M6 (6 juin)

Le meilleur reste à venir au programme TV du mardi 6 mai 2023 – Ce soir M6 vous propose le film inédit « Le meilleur reste à venir ». Un film réalisé par Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière et porté par Fabrice LUCCHINI et Patrick BRUEL.







A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur 6PLAY via sa fonction direct.







« Le meilleur reste à venir » : l’histoire

Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu.

Avec Fabrice LUCCHINI (Arthur Dreyfus), Patrick BRUEL (César Montesiho), Zineb Triki (Randa Ameziane), Pascale ARBILLOT (Virginie), Marie NARBONNE (Julie Dreyfus), Jean-Marie WINLING (Bernard Montesiho), André MARCON (Le prêtre), Thierry GODARD (Dr Cerceau)



VIDEO « Le meilleur reste à venir », la bande-annonce