Les 12 coups de midi du 12 juin : 90ème victoire de Céline

Les 12 coups de midi du 12 juin 2023, 90ème victoire de Céline – Céline a passé le cap des 90 victoires ce lundi midi dans le jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Pas de Coup de Maître aujourd’hui, Céline n’a remporté que 100 euros à partager avec un téléspectateur.

Du côté de sa cagnotte personnelle, celle-ci arrive à 362.018 euros de gains et cadeaux.







Publicité











Publicité





Les 12 coups de midi du 12 juin, 90 victoires pour Céline

Du côté de l’étoile mystérieuse, pas de nouvel indice mais on en a déjà beaucoup ! Il reste moins de 30 cases, cette étoile devrait donc être entièrement dévoilée en début de semaine prochaine.

Rappelons qu’il s’agit de l’actrice américaine Zendaya.

Explications des autres indices : le panier de basket parce qu’elle est passionnée de basket et qu’elle y a joué, le rideau de théâtre car sa mère était directrice de théâtre et elle a joué dans plusieurs pièces, le micro car elle s’était lancée dans la chanson, et la pomme en référence au surnom de la ville de New-York, où se déroulent les films de la franchise « Spider-Man » dans laquelle elle joue.

Indices présents sur cette étoile : des gradins, un panier de basket, un rideau de théâtre, un micro, une pomme, un ordinateur, des livres

Noms déjà proposés : J.K Rowling, Didier Deschamps, Grand Corps Malade, Eva Longoria, Yannick Noah, Michael Jackson, Rihanna, Benedict Cumberbatch



Publicité





Les 12 coups de midi du 12 juin, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, elle sera rapidement dispo en replay sur myTF1