Love Island du 15 juin : gros clash entre Cindy et Edgar (résumé + replay épisode 46)

Love Island résumé détaillé de l’épisode 46 du jeudi 15 juin 2023 – Place à l’épisode 46 de Love Island ce jeudi soir sur W9. On assiste à la fin de la cérémonie des couples, Ludivine décide de sauver Nicolo ! Ludivine règle ses comptes avec Simon, elle trouve qu’ils n’étaient pas assez proches et il allait trop vers Marwa. De son côté, Nicolo ne comprend et apparemment il ne voulait pas rester.







De retour, Nicolo parle avec Marwa. Elle pense que n’est pas terminé avec Solène ! Et Vincent dit à Solène qu’elle fait ce qu’elle veut, même si le retour de Nicolo lui met la pression. De leur côté, Marwa et Issam se retrouvent.







Le lendemain, Vincent se confie à Léna. Il pense que Solène kiffe toujours Nicolo…

Des duels sont annoncés, avec les meilleures punchlines. Marwa encourage ensuite Solène à discuter avec Nicolo. Solène précise à Nicolo qu’ils n’ont jamais parlé de sentiments… Nicolo lui demande si elle l’aime et elle se prend un fou rire. Solène finit par lui voler un bisou, Vincent n’en loupe pas une miette…



Soirée cinéma à la villa. Ils doivent répondre à des questions sur le thème de l’amour et des rencontres et ils voient des images de leur aventure… Issam s’en prend à Ludivine. Nicolo voit des images de Solène et Vincent. Cindy voit Edgar lors de son date avec Camille… Un clash éclate. Et pour en remettre une couche, Cindy voit des images d’Edgar qui embrasse les autres filles pendant le love break. Cindy pète un cable, Edgar s’excuse.

Cindy est très déçue, Edgar dit qu’il est prêt à quitter la villa. Et une nouvelle bombe arrive : Léana.

Love Island, le replay du 15 juin

Si vous avez manqué l’épisode 46 ce jeudi 15 juin 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 16 juin à 21h sur 6play pour suivre l’épisode 47.