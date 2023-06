Un si grand soleil du 16 juin : Johanna se venge de Claudine (résumé et vidéo épisode 1170 en avance)

Un si grand soleil du 16 juin, spoiler résumé de l’épisode 1170 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 16 juin 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Johanna a compris que Claudine a pris ses clés pour fouiller l’appartement. Elle explique à Yann qu’elle va aller la confronter mais Yann pense qu’elle ne devrait pas faire ça…







Claire et Hélène se relèvent encore, pour l’instant elles n’ont rien. Claire trouve Florent, Enzo et Kira. Elle va enchainer une nuit blanche et le boulot, Florent ne comprend pas. Il pense toujours qu’elle s’inquiète pour rien. Kira la soutient.



A l’hôpital, Laurine s’en prend à David. Clare arrive en courant, Laurine lui fait remarquer ses 10min de retard.

Au cabinet d’avocats, Claudine se réjouit des nouveaux clients rapportés par Delarive. Guilhem est ravi, Florent la félicite. Mais Claudine dit que Johanna a bien travaillé… Elle dit n’y être pour rien.

Levars annonce à la créatrice que son affaire va être classée sans suite. Elle est bouleversée. Levars lui propose d’aller aux civiles même s’ils ont peu de chance.

Johanna parle à Guilhem de ses soupçons sur Claudine. Il pense qu’elle interprète tout mais Johanna dit savoir de quoi être capable. Il la traite de parano, Johanna dit qu’elle ne s’en tirera pas comme ça. Et de son côté, Yann parle à Hugo de Claudine. Mais ils n’ont aucune preuve… Hugo lui dit qu’il a merdé, il n’aurait jamais du ramener son dossier chez elle.

Florent et Johanna déjeunent ensemble. Florent lui parle de Claire et ses fixations, mais il ne peut rien lui dire. Pendant ce temps là, Hélène planque toujours. Deux gamins arrivent à l’entrepôt ! Elle appelle Claire, qui lui dit qu’elle arrive.

Claudine est avec Margot, Johanna écoute la conversation.

Claire retrouve Hélène, les deux jeunes ressortent. Il s’agit de Tom, le frère d’Emma, et Jonas. Hélène les menace avec une arme, Claire sort pour calmer le jeu ! Jonas s’échappe, Tom reste et explique être le frère d’Emma des Sauvages. Hélène et Claire décident de l’emmener parler devant sa soeur. Emma les retrouve et passe un savon à son frère. Claire la rassure, elle ne va pas appeler les flics, elle veut juste retrouver son père. Tom dit qu’il ne sait rien. Elles s’en vont, Claire reproche à Hélène d’avoir sorti un flingue. Elle dit que c’était une arme de collection, pas chargée.

Johanna s’introduit dans le bureau de Claudine, elle récupère des papiers…. Margot ne la voit pas. En voiture, Johanna appelle Yann, elle a fini sa journée et lui dit qu’elle n’a rien dit à Claudine. Elle a décidé de rester calme, elle s’est retenue toute la journée. Yann la félicite, Johanna lui dit que le destin l’a un peu aidé mais elle ne lui en dit pas plus et raccroche.

VIDÉO Un si grand soleil du 16 juin extrait, Claire envoie balader Laurine

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.