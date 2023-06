Love Island du 9 juin : quelles filles ont été éliminées ? (résumé + replay épisode 41)

Love Island résumé détaillé de l’épisode 41 du vendredi 9 juin 2023 – Place à l’épisode 41 de Love Island ce vendredi soir sur W9. C’est la cérémonie des couples, Perle est de retour et Valentin plus heureux que jamais ! C’est le public, à 85%, qui a décidé de laisser Perle revenir dans la villa.







Simon doit ensuite faire son choix, il choisit de former un couple avec Ludivine. Nicolo souhaite former un couple avec Solène, tout en disant qu’il ne lui fait pas confiance. On termine avec Gabriel, qui doit choisir entre Astrid et Camille ! A la surprise générale, Gabriel choisit Astrid ! Camille est donc éliminée.







Camille pleure, elle regrette le choix de Nicolo. De leur côté, Perle et Valentin se retrouvent avec bonheur. Gabriel décide de dormir sur le canapé et Anna le rejoint… Au réveil, Cindy et Edgar se sentent en danger pour la victoire avec le retour de Perle.

Anna décide de mettre les choses au clair avec Gabriel. Pour elle, c’est réellement fini ! Gabriel n’arrive pas à comprendre et il en a marre, il s’énerve. Gabriel pleure… Et Anna se confie à Solène. Elle aussi finit par pleurer.



En fin de journée, Anna décide de parler à Issa, elle lui explique qu’elle n’était pas bien. Il lui plait vraiment mais elle se sent gênée par Gabriel. Et une nouvelle bombe fait son entrée dans la villa ! Les garçons vont la découvrir les uns après les autres.

Simon est le premier à rencontrer Léna. Et le courant semble bien passer. Elle rencontre ensuite les autres garçons. Léna fait ensuite son entrée dans la villa. Et Léna a déjà un choix à faire : elle peut former un couple avec l’un des islanders de son choix ! Elle décide de former un couple avec Gabriel !

Astrid est donc éliminée et risque l’élimination. Les garçons peuvent choisir de la sauver ou pas. Issa annonce qu’il décide de former un couple avec Astrid ! Anna est donc célibataire, elle est éliminée ! Gabriel est en larmes…

Love Island, le replay du 9 juin

Si vous avez manqué l’épisode 41 ce vendredi 9 juin 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous dimanche 11 juin à 21h sur 6play pour suivre l’épisode 42.